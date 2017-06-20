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رياض كنيش: "وافقت على عرض الغرافة ولم يبق إلا التوقيع"

نشر يوم 2017/06/20 686 0 يونس رزيق رياض كنيش: "وافقت على عرض الغرافة ولم يبق إلا التوقيع"
وافق الدولي الجزائري رياض كنيس على العرض الذي وصله من نادي الغرافة القطري من أجل الإلتحاق به خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، موضحا أنه لم يتبق سوى بعض الترتيبات لإنهاء الأمور.

وأكد اللاعب الجزائري أنه في انتظار استكمال بعض الوثائق للسفر إلى الدوحة في أقرب وقت لتوقيع العقد الرسمي مع الفهود، وتحدث لاعب المنتخب الأولمبي وفريق وفاق سطيف في حوار مع موقع "الكأس " القطري عن التطورات التي تعرفها مفاوضات إنتقاله إلى نادي الغرافة قائلا :"أؤكد أنني تلقيت عرضا من الغرافة النادي القطري الكبير بتاريخه و طموحاته ولدي أيضا اتصالات في إسبانيا وفرنسا و اليونان وبلجيكا لكنني متحمس كثيرا للانضمام إلى الغرافة حيث كانت هناك مستجدات مع الفريق في الأسبوع الماضي ونحن ننتظر ترسيم الأمور وقد أكد لي الكثير من الأصدقاء في قطر مثل بونجاح وبوقرة و بلحاج بأنه سيكون تحديا رائعا."

وعن رأيه في دوري نجوم قطر و اسباب اختياره للغرافة، أضاف قائلا: "أنا على دراية كبيرة بالكرة القطرية من خلال حديثي مع أصدقائي الموجودين في قطر وأعرف الغرافة وأنه نادي كبير له تاريخ جميل و منشآت رائعة ..  الدوري القطري دوري مثير والمستوى في تصاعد ولهذا نرى أسماء كبيرة مثل تشافي و راؤول تلعب في الدوري القطري وهذا ما يجعله دوري مثيل يمنحك الرغبة للعب فيه ." وإختتم كنيش حديثه : "بالنسبة لتجربتي في الجزائر فقد كنت قائد منتخب أقل من 23 سنة في الألعاب الأولمبية بريو دي جانيرو وهذه الخبرة الدولية مع منتخب بلادي أريد نقلها إلى الغرافة ولكن سيكون من الجميل لي وللفريق أن نفوز بألقاب سواء كؤوس أو بطولات وهذا ما يجعلك تمنح أفضل ما لديك مع فريقك ."وعن أهدافه في المرحلة القادمة ختم مؤكدا: "أريد أن أفرض نفسي كعمود من أعمدة نادي الغرافة مستعينا بكل خبراتي التي اكتسبتها من الدوري الجزائري والفوز باللقب مع وفاق سطيف إضافة إلى أننا في نصف نهائي كأس الجزائر وسنواجه مولودية الجزائر 24 جوان الجاري، رغبتي هي الفوز بألقاب مع الغرافة والفوز بأكبر قدر ممكن من دقائق اللعب ."

يونس رزيق

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