سوسطارة لاستعادة الصدارة ووضع قدم في ربع النهائي

سيكون اتحاد العاصمة، سهرة اليوم، على موعد مع مباراة مهمة، حين يستضيف نادي الزمالك المصري على ملعب 5 جويلية، برسم الجولة الرابعة من دوري مجموعات رابطة أبطال إفريقيا انطلاقا من الساعة 23:00 سا، بعد أن وافقت «الكاف» على الطلب الذي تقدمت به إدارة الاتحاد بتأخير توقيت المباراة. وتكتسي مباراة اليوم أهمية كبيرة بالنسبة لأصحاب الزي الأحمر والأسود في سباق بلوغ الدور ربع النهائي، حيث أن الفوز سيسمح لرفقاء الحارس محمد لمين زماموش بوضع خطوة كبيرة في الدور المقبل. هذا ويسعى اتحاد العاصمة إلى تدارك ما فاته في لقاء الذهاب، وهو الذي ضيع فوزا كان في المتناول، بعد أن تمكن الزمالك من تعديل النتيجة في الرمق الأخير من عمر المباراة، وبرمجت الإدارة بالتنسيق مع الطاقم الفني برنامجا قصيرا بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى منذ أول أمس، وذلك ليتسنى للفريق مواصلة التحضير في ظروف جيدة، كما عرفت الحصة الأولى التي أجريت بسيدي موسى تواجد الرئيس ربوح حداد، الذي اجتمع باللاعبين لتحفيزهم وطالبهم بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية تدعم حظوظهم في بلوغ ربع النهائي.

هذا ويفتقد الفريق اليوم إلى خدمات كل من حمزة كودري وبن غيث بسبب العقوبة، وهو ما يحتم على المدرب بول بوت إجراء تغيرات على التشكيلة، حيث سيسجل محمد بن خماسة عودته إلى التشكيلة الأساسية بعد غياب طويل بسبب الإصابة، فيما قد تشهد المباراة تواجد الوافد الجديد على الاتحاد حمزاوي عكاشة، ولو كبديل، في الهجوم، بعد أن تم تأهيله من قبل «الكاف»، في لقاء لن يكون سهلا لأبناء سوسطارة أمام منافس يرفض التنقل في ثوب الضحية ويسعى للحفاظ على مركزه في الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك يحتل المرتبة الأولى برصيد خمس نقاط، يليه الاتحاد ونادي أهلي طرابلس الليبي في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويتذيل المجموعة نادي كابس يونايتد الموزمبيقي برصيد ثلاث نقاط.

بول بوت: «مباراة الزمالك صعبة لكن لا خيار لنا سوى الفوز»

أكد مدرب اتحاد العاصمة بول بوت، أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة، بالنظر إلى خبرة المنافس في هذه المنافسة الإفريقية وكذا التشكيلة التي يضمها في صفوفه، غير أنه شدد على ضرورة حصد النقاط الثلاث، خاصة وأن المباراة تلعب داخل الديار، وأوضح في هذا الصدد: «سنواجه منافسا صعبا ومهمتنا لن تكون سهلة، لكن بعد المباراة التي جمعتنا بالزمالك أصبحت لدينا فكرة عن نقاط قوته وضعفه، ليس لدينا خيار آخر سوى الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة وأننا نلعب داخل ديارنا وأمام جمهورنا، لأن هذا سيسمح لنا بوضع قدم في الدور القادم».

إيناسيو: «المباراة ليست مصيرية وكل الفرص متاحة للتأهل في المجموعة»

بدوره، أكد مدرب نادي الزمالك المصري، أوغوستو إيناسيو، أن مباراة الاتحاد ستكون صعبة، غير أنه اعترف بأنها ليست مصيرية بالنسبة لفريقه، خاصة وأن كل الفرص لاتزال متاحة عن المجموعة للتأهل إلى ربع النهائي، كما اعتبر المدرب البرتغالي اللعب بملعب 5 جويلية يناسب فريقه بشكل كبير، وقال في هذا الصدد: «مباراة الاتحاد ستكون صعبة ومهمة للغاية، لكن ليست مصيرية وحظوظ التأهل عن المجموعة كلها قائمة، لكننا نسعى لتحقيق الفوز»، وأضاف: «اللعب في 5 جويلية يساعدنا كثيرا لأنه ملعب كبير وأرضيته جيدة، سنعمل على أن نكون جاهزين للقاء، وثقتي كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية».