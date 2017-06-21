الاتحاد السعودي يعرض 750 مليون شهريا على كنيش وإدارة وفاق سطيف تترقب موقفه

رفع الاتحاد السعودي، حسب مصادر موثوقة، قيمة العرض المالي لضمّ مدافع وفاق سطيف كنيش، إلى 750 مليون شهريا، مباشرة بعد العرض الذي تلقاه اللاعب من إدارة نادي الغرافة القطري، الذي اقترح مبلغ 700 مليون شهريا، حيث جسدت الإدارة السعودية رغبتها الملحة في ضم المدافع الشاب لتدعيم الخط الخلفي للفريق، والذي كان أول ناد خليجي يطلب خدمات كنيش قبل نهاية البطولة، ولايزال المدافع يدرس العروض التي تصله، والذي أكدت مصادر أنه يكون قد فصل في وجهته بشكل نهائي، لكنه فضل تأجيل الكشف عنها تخوفا من رد فعل إدارة فريقه الحالي، الذي لازالت تنتظره منافسة الكأس، وتخوفا من عدم تلقي مستحقاته العالقة، خاصة أن كنيش كان سهرة أمس ضمن التعداد الذي حظي باستقبال الوالي والحصول على أجرة شهرين.

في سياق متصل، لازالت إدارة وفاق سطيف تنتظر موقفا نهائيا من المدافع كنيش بخصوص تجديد عقده، حيث لم تضع اسم أي مدافع محوري قصد انتدابه لتعويضه، ويدور حديث عن أن الفريق قرر الرهان على المدافع بوشار لتعويض كنيش، خاصة أن المدافع بوشار لازال مرتبطا لموسم إضافي مع الفريق.

دلهوم يرفض العودة ويطالب بـ400 مليون ديون

كشفت مصادر موثوقة أن وسط الميدان السابق مراد دلهوم، لا يفكر في العودة إلى الفريق، بعد تلقيه عرضا من إدارة الوفاق عن طريق بعض الوسطاء، لجس نبضه حول إمكانية عودته، أين أبدى رفضه التام فكرة العودة بعد أن تم إخراجه من الباب الضيق الموسم الفارط، بعد تحميله مسؤولية التعثر أمام صان داونز الجنوب إفريقي، إضافة إلى عدم تلقيه أمواله في كل مرة، آخرها تسليمه صكا بمبلغ 400 مليون خلال موعد فسخ العقد بالتراضي، بعد أن تنازل عن مبلغ مليار و200 مليون من دون أن يتمكن من صرف صك 400 مليون إلى غاية اليوم، في ظل الوعود المتكررة للإدارة من دون تجسيد.

الإدارة تتراجع عن تسريح بلهاني بسبب مستحقاته

تجد إدارة الرئيس حمّار نفسها أمام حتمية التراجع عن تسريح الحارس الثالث بلهاني، رغم عدم مشاركته في أي مباراة منذ تعافيه من الإصابة وعودته خلال الميركاتو الفارط، حيث عبرت الإدارة مرارا وتكرارا عن رغبتها في تسريحه والاستغناء عن خدماته، وتعويضه بالحارس الشاب عصماني، لتصطدم الإدارة في كل مرة بضرورة تسديد مستحقاته العالقة في حال تسريحه أو تسوية جزء منها، خاصة أن الحارس يدين بأكثر من مليار ونصف، مما يجعلها تتراجع عن فكرة تسريحه من دون أن تتخذ الاحتياطات أمام تراكم ديونه.

حتى رحيل خذايرية يكلّف أكثر من مليارين و700 مليون

هذا وتنطبق حالة الحارس بلهاني مع زميله خذايرية، الذي يعد أقدم عنصر في التشكيلة بعد أن قضى 5 مواسم مدافعا عن ألوان النسر السطايفي، وبدا متحمسا للتجديد لموسمين إضافيين بعد العرض الذي تلقاه من الرئيس حمّار، الذي تراجع في آخر لحظة عن فكرة تسريحه وجلب رحماني لتعويضه، تخوفا من تبعات مغادرة الحارس المغترب الذي سيطالب بمستحقاته العالقة، والتي تتجاوز، حسب مصادرنا، المليارين و700 مليون.

حمّار يغلق التدريبات وماضوي يحذر من هجوم العميد

حرص الرئيس حمّار على حضور كامل الحصص التدريبية للأسبوع الحالي ومتابعة كل كبيرة وصغيرة، تحسبا لمواجهة السبت، كما تشاور مع ماضوي باعتماد التدريبات من دون جمهور لإبعاد لاعبيه عن الضغوطات، وقد بدا واثقا من العودة بورقة التأهل من ملعب بولوغين، في الوقت الذي أبدى المدرب ماضوي تخوفه خاصة من جانب المستوى التنافسي للعميد، الذي لم يتوقف عن المنافسة منذ فترة، عكس فريقه، مما جعله يضع استراتيجية للحفاظ على الجانب البدني للاعبيه، كما حذر من قوة هجوم رفقاء نقاش وطالب المدافعين باليقظة، فيما يراهن على ثقل دفاع العميد وطالب المهاجمين باستغلال هذا الجانب.

50 مليونا مقابل التأهل للنهائي و100 مليون لانتزاع الكأس

وضعت الإدارة سلم المنح الخاص بكأس الجمهورية، خاصة أن الأمر يتعلق بمكافأة مالية تضاهي 7 مليار في حالة التتويج باللقب، فقد رصدت مبلغ 50 مليونا لكل لاعب في حال الفوز أمام العميد، والذي يعني التأهل إلى الدور النهائي، وضعف المبلغ، أي 100 مليون، في حال التتويج بالكأس التاسعة، وهو ما أبلغت به اللاعبين لضمان دخولهم المباراة محفزين، خاصة بعد تكريمهم من طرف الوالي ساعات قبل التنقل إلى العاصمة.

حضور ألكاراز حافز إضافي للخماسي الدولي

أبلغ أعضاء الطاقمين الفني والإداري اللاعبين بأن مواجهة السبت ستعرف حضور الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، وطالبوا اللاعبين بإبراز قدراتهم ومضاعفة المجهودات وبالخصوص الخماسي الدولي جابو، زيتي، بدران، كنيش والشاب جحنيط، من أجل إقناع التقني الإسباني وحجز مكانة ضمن المنتخب الأول، خاصة أن المباراة تعد مقياسا حقيقيا لقدراتهم، ويبدو أن الإدارة تريد استغلال كل العوامل لتحفيز اللاعبين.