نَقاش يقود المولودية للفوزعلى أمبابان السوازيلندي

أهداف المولودية سجلهما الاعب نقاش في الدقيقتين 4 و28 من الشوط الأول ، في حين سجل الزوار هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، ليرفع المولودية رصيده من النقاط إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة متبوعة بالصفاقصي التونسي صاحب 5 نقاط وتنقصه مباراة ضد صاحب المركز الأخير بلاتينيوم ستارز.

وتواصل المولودية سلسة المباريات الماراطونية التي تقوم بها في نهاية الموسم، بلعبها على ثلاث جبهات أولها كأس الاتحاد الافريقي، والبطولة الوطنية التي انتهت قبل أقل من أسبوع ، بالاضافة الى كأس الجمهورية الذي ستجمعه فيها مباراة قوية في الدور النصف النهائي ضد وفاق سطيف يوم 24 جوان الجاري بملعب عمر حمادي ببولوغين.