بوعزة يعود إلى فرنسا ويمضي في تور

أعلن نادي تور الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية عن تعاقده رسميا مع المهاجم بوعزة، ليكون بذلك أول المستقدمين لنادي الأزرق السماوي في هذا الميركاتو، ونشر النادي عبر موقعه الرسمي على "تويتر" صورة بوعزة مرفقة بتعليق جاء فيه "عامر بوعزة أول المستقدمين لنادي تور"، وعاد بوعزة للبطولة الفرنسية بعد أن تم تسريحه مؤخرا من نادي النجم الساحلي التونسي، ويعول مسؤولو نادي تور على خبرة اللاعب لمساعدة الفريق الموسم المقبل على لعب الأدوار الأولى، خاصة وأن بوعزة يعرف جيدا الدرجة الثانية من البطولة الفرنسية بحكم تجربته السابقة مع نادي ريد ستار موسم 2015-2016، أين أمضى على 10 أهداف مع هذا النادي، كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للدرجة الثانية الفرنسية في ذات الموسم.

ويملك عامر بوعزة خبرة كبيرة في البطولات الأووربية تتلخص في 400 مباراة شارك فيها ضمن المستوى العالي بين كل من إنجلترا، تركيا، إسبانيا، الجزائر تونس وفرنسا.