رونالدو يستسلم ويتخذ هذا القرار

وأوردت صحيفة "سبورت" الاسبانية ان رونالدو استسلم أخيرا أمام مصالح الضرائب وقرر تسديد ما قيمته 14.8 مليون أورو لتجنب دخول السجن، حيث كان لاعب نجم ريال مدريد مهددا بعقوبة السجن تصل إلى سبع سنوات في حال رفض الإعتراف بالتهرب الضريبي، ومن المنتظر أن يمثل رونالدو امام العدالة الإسبانية للادلاء بشهادته يوم 31 جويلية المقبل.

وكشفت تقارير صحفية اسبانية أخرىن ان رونالدو يعيد التفكير في قراره القاضي بالرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، بعد الكلام الذي قاله عن رئيس النادي "الملكي" فلورنتينو بيريز، حيث دافع عنه بقوة مؤكدا أنه ليس من النوع الذي يتهرب من مسؤولياته.