وفاق سطيف يحصل على أكثر من 5 ملايير وهذا هو مصدرها

أقامت سلطات ولاية سطيف حفلا تكريميا على شرف الوفاق السطايفي المتوج بلقب الدوري الجزائري لهذا الموسم، وأشرف على الحفل والي الولاية ناصر معسكري بحضور السلطات المحلية والمدنية والعسكرية وكل أسرة الوفاق، وقام والي ولاية سطيف بتقديم صك بنكي إلى رئيس الفريق حسان حمار بقيمة مليار سنتيم، لصنف الأكابر و200 مليون سنتيم للفريق الرديف المتوج هو الآخر بلقب البطولة، بالاضافة 4 مليار سنتيم سلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي نصر الدين وهراني ومبلغ مالي آخر لم يفصح عن قيمته قدمه مقاولون ومستثمرون محليون.

ونشط الحفل المغربي السطايفي الشاب فارس، حيث أطرب الحضور بأغاني خاصة بالفريق السطايفي التي تفاعل معها الجميع بالأخص اللاعبين.