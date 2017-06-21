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بالفيديو ...حامية "خلطها "مع بادو زكي بعد إستبداله في مباراة الكأس !

نشر يوم 2017/06/21 725 0 يونس رزيق بالفيديو ...حامية "خلطها "مع بادو زكي بعد إستبداله في مباراة الكأس !
تهجم لاعب فريق شباب بلوزداد محمد حامية على مدربه المغربي "بادو الزاكي " بعد إستبداله في الدقيقة الـ 85 من عمر مباراة نصف نهائي كاس الجمهورية التي جمعت فريق شباب بلوزداد بإتحاد بلعباس بملعب 20 أوت بالعاصمة.

وإستبدل المدرب المغربي "بادو زاكي "لاعبه حامية بزميله "عريبي كريم "في الدقيقة الـ 85 من عمر المباراة التي كانت تتجه للأشواط الإضافية، وهو التغيير الذي أغضب كثيرا مهاجم فريق الشباب الذي قام بتصرفات غير رياضية على دكة البدلاء الخاصة بفريق "السياربي".

وتأهل فريق شباب بلوزداد للدور النهائي بعد تفوقه على فريق إتحاد بلعباس بالضربات الترجيحية بعد تألق حارسه صالحي الذي تصدى لركلتي جزاء ، في إنتظار التعرف على هوية الطرف الآخر الذي سينشط النهائي في إنتظار الفائز من مواجهة سهرة السبت المقبل في ملعب عمر حمادي ببولوغين بين مولودية الجزائر ووفاق سطيف.  

 

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