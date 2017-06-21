الفاف تحدد تاريخ 8 سبتمبر لإنطلاق البطولة الوطنية للهواة

ويضيف نفس المصدر، أن دفع ملفات الالتزام للأندية المشكلة للمجموعات الثلاثة (شرق-وسط-غرب) يجب أن يتم قبل يوم 15 أوت كآخر أجل، وحددت فترة تسجيل الإجازات من 1 جويلية إلى 31 أوت، حيث يحق لكل نادي تسجيل 30 لاعبا هاويا من بينهم خمسة لاعبين تفوق أعمارهم 30 سنة و 10 لاعبين دون 23 سنة، مثلما توضحه الهيئة الاتحادية في الاجراءات القانونية المتعلقة بمنافسات كرة القدم الخاصة بالهواة لموسم 2017-2018.

وبالإضافة إلى صنف الأكابر، ستكون الأندية ملزمة "إجباريا" بتقديم خمسة أصناف أخرى في بطولة الهواة وهي : دون 19 عاما (مواليد 1999-2000)، دون 17 سنة (مواليد عام 2001)، دون 16 سنة (مواليد عام 2002)، دون 15 سنة (مواليد 2003) ودون 14 سنة (مواليد 2004).

من جهة أخرى، تشير الفاف بأن الانتقالات الدولية للاعبين الجزائريين الهواة، تبقى خاضعة للطلب الكلاسيكي لشهادة التنقل الدولية وذلك خلال فترة الانتقالات، وتذكر الهيئة الاتحادية بأن هذه الاجراءات قد صادق عليها المكتب الفيديرالي بتاريخ 24 مايو 2017 والتي تدخل حيز التطبيق بشكل فوري.