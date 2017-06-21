الوالي يمنح صكين بمليار و200 مليون ومستثمرون يتعهدون بالتكفل بمنحة النهائي

عرف الحفل التكريمي الذي أقامته السلطات المحلية لولاية سطيف على شرف الوفاق، حضور كامل أسرة الفريق، من لاعبين، طاقم فني، طبي وإداري، ومن دون غيابات، والذي جرى وسط أجواء رائعة بعد أن هنأ الوالي رفقاء جابو على التتويج، مثمّنا المجهودات الكبيرة المبذولة من أجل تشريف مدينة عين الفوارة وإدخال الفرحة إلى سكانها، قبل أن يتدخل الرئيس حمّار ويلقي كلمة أثنى فيها على وقفة والتفاف الجميع حول الفريق، وعلى رأسهم السلطات المحلية، قبل أن يلتزم بالعمل على مواصلة التألق والعودة بورقة التأهل إلى نهائي الكأس سهرة السبت، ليقوم الوالي بالإعلان عن إعانة خاصة من صندوق الولاية في شكل صكين، بمبلغ إجمالي بلغ المليار و200 مليون سنيتم، حيث إن الصك الأول يحمل مبلغ 200 مليون مكافأة لتعداد الآمال والصك الثاني قيمته مليار سنتيم لتشكيلة الأكابر. وفي سياق متصل، كانت مواجهة الكأس هذا السبت حاضرة بقوة خلال الحفل التكريمي، بعد أن أبلغت مصالح الولاية الرئيس حمّار واللاعبين عن تلقيها وعودا والتزامات من مستثمرين للتكفل بتسوية منحة التأهل، في حال تحقيقه، من دون أن تذكر قيمة المنحة التي ستكون جد معتبرة، وكانت الإدارة قد رصدت منحة 50 مليونا مقابل التأهل.

تأجيل محاكمة حمّار ومن معه إلى 26 سبتمبر القادم

أجلت قاضي المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء سطيف، جلسة محاكمة الرئيس حمّار ومن معه في قضية ما اصطلح على تسميته بـ«التعاضدية»، والتي كانت قد انعقدت أول أمس الثلاثاء في محكمة سطيف وبحضور كامل أركان القضية، لكن وبطلب من أحد المتهمين تمّ تأجيل المحاكمة إلى غاية يوم الثلاثاء 26 سبتمبر القادم، وكانت جلسة الثلاثاء قد عرفت حضورا معتبرا وغير مسبوق في قاعة المحاكمة، بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا وأقاربهم والمتهمين، إضافة إلى الأنصار وممثلي مختلف وسائل الإعلام.

الرئيس يتحرك لتسوية أجرة شهرين قبل التنقل إلى العاصمة غدا

يسعى الرئيس حمّار في جميع الاتجاهات مع اقتراب موعد مواجهة الكأس، للالتزام بالكلمة التي قطعها مع اللاعبين وتسوية أجرة شهرين قبل نهاية الأسبوع الحالي، وقبل التنقل إلى العاصمة سهرة الغد، حيث طغى على حديث اللاعبين خلال الحفل التكريمي قضية أجرة الشهرين، ويبقى حمّار الذي ضمن صكين بمبلغ مليار و200 مليون يأمل في اقتراض أكثر من مليارين حتى يكون في الموعد اليوم، خاصة أن الإدارة تستعجل دخول إعانة البلدية المقدرة بـ 4 ملايير، كما لاتزال مساعي الإدارة متواصلة لترسيم توقيع عقد «جيزي» والاستفادة من عائدات العقد التمويلي.

جحنيط في موقع قوة لتلقي أمواله بسبب عقده

يوجد متوسط الميدان أكرم جحنيط في موقع قوة من أجل الحصول على أجوره الشهرية العالقة، التي لم يتلقاها طيلة 8 أشهر، خاصة أن الرئيس حمّار سيكون أمام حتمية دعوته إلى التفاوض لتمديد عقده لموسمين إضافيين قبل نهاية عقده شهر جانفي القادم، خاصة أن حمّار لن ينتظر كثيرا أمام العروض التي أصبحت تتهاطل على اللاعب الذي برز في الأيام الأخيرة بإكثار الزيارات إلى مقر النادي للمطالبة بأمواله.

الحارس عصماني يستنفد إجازة الآمال والإدارة في ورطة

مع نهاية الموسم وبداية ضبط تعداد الموسم القادم، ستجد إدارة النسر السطايفي نفسها في ورطة حقيقية، بداية بمنصب حراسة المرمى، حيث تشير المعطيات إلى أن الإدارة قد تضحي بالحارس الشاب المتألق عصماني، والذي استنفذ فترة إجازة الآمال وسيضطر إلى التوقيع على إجازة أكابر بداية الموسم القادم، في الوقت الذي تنص القوانين على 3 حراس، حيث يتواجد كل من خذايرية، خيري والحارس الثالث بلهاني الذي كانت الإدارة تفكر في تسريحه، قبل أن تتراجع ديونه، حيث سيلجأ مباشرة للمطالبة بأمواله في حال تسريحه، في وقت تعيش الخزينة أزمة حقيقية.

الإدارة طالبت المدافع ساعد بـ400 مليون مقابل التسريح

ردّ حمّار على طلب المدافع الشاب لتشكيلة الآمال، ساعد، بالحصول على وثائق تسريحه مقابل إعادة مبلغ التسبيق 80 مليون الذي تلقاه اللاعب لحظة توقيعه على عقد 5 مواسم، حيث حدد الرئيس حمّار مبلغ 400 مليون مقابل تسريح المدافع الشاب الذي قاطع تدريبات ومباريات التشكيلة منذ فترة طويلة، حيث وصل مسامع الإدارة تلقي المدافع عروضا من عدة نوادي من القسم الأول، مما زاد من إصرارها على عدم تسريحه.

حمّار اتفق مع مرزوقي على إعارة بوشار وعروسي

أكدت مصادر موثوقة أن الرئيس حمّار وفي حديث هاتفي مع رئيس أهلي البرج موسى مرزوقي، الذي طلب الحصول على خدمات عناصر شابة لتدعيم فريقه، اقترح عليه الثنائي المحوري بوشار وعروسي للاستفادة من واحد منهما في شكل إعارة، حيث اختار مرزوقي المدافع الشاب بوشار الذي يبقى قرار إعارته مرتبطا بإقناعه بتمديد العقد لموسمين إضافيين، خاصة أنه مرتبط لموسم واحد فقط، ومدى نجاح الإدارة في استقدام مدافع محوري لخلافة كنيش الذي يقترب من الرحيل، وهو الذي نفت إدارة الغرافة القطري أي اتفاق بين الطرفين وأشارت إلى أن المفاوضات الأولية لم تكلل بالنجاح.