فنربخشه التركي يجدد اهتمامه بفيغولي ورئيس النادي يصرّ على استقدامه

جدد نادي فنربخشه التركي رغبته في انتداب متوسط الميدان الدولي الجزائري سفيان فيغولي، لاعب نادي ويست هام الانجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أين يسعى النادي التركي جاهدا منذ حوالي سنتين لضم نجم الخضر إلى صفوفه، حيث إن إدارة الفريق معجبة كثيرا بالإمكانيات التي يتمتع بها وتتوقع منه إضافة كبيرة في خط الوسط، لكن في كل مرة كانت محاولاتها تبوء بالفشل مع فالنسيا الذي كان ينشط فيه اللاعب، قبل أن يتنقل الموسم الفارط إلى صفوف نادي ويست هام الإنجليزي في صفقة انتقال حر، وبعد الموسم الصعب الذي عانى منه خريج مدرسة غرونوبل هذا الموسم في «البريمير ليغ»، عاد فنربخشه مجددا للتفكير في ضمّه على أمل إقناعه.

وحسب التقارير التي تناولت الخبر، فإن رئيس النادي عزيز يلدريم من بين أبرز المهتمين بخدمات فيغولي، ويسعى جاهدا لضمه مهما كان الثمن، وهو الذي يتابعه منذ أن كان يحمل ألوان النادي الأندلسي الإسباني، ورغم مساعي النادي التركي الحثيثة لضم فيغولي إلا أن محاولاته ستكون بنسبة كبيرة مثل سابقتها، خاصة وأن اللاعب أكد أنه مقتنع بالبقاء مع ويست هام ويريد التألق معه الموسم المقبل، خاصة وأنه يحظى بدعم المشرف الأول على العارضة الفنية سلافن بيلتش، الذي طلب منه البقاء ووعده بالحصول على فرصته في الوقت المناسب.