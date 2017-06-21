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بالفيديو.. رونالدو يتلقى عرضًا للزواج من المدرجات

نشر يوم 2017/06/21 1 0 م . فيصل بالفيديو.. رونالدو يتلقى عرضًا للزواج من المدرجات
تلقى قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، اليوم الاربعاء، عرضًا للزواج على المباشر خلال مباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام روسيا ضمن مباريات كأس العالم للقارات .

وأظهرت الكاميرات، فتاة تحمل لافتة مكتوبًا عليها "رونالدو تزوجني"، ويربط رونالدو مع الإسبانية جورجينا رودريغز، علاقة جادة. 

وتحاشى رونالدو، الذي حصل على لقب رجل المباراة للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس القارات لكرة القدم المقامة حاليًا بروسيا، الرد على أسئلة الصحفيين، بشأن المشاكل القانونية المتصاعدة التي يواجهها حاليًا، وقال إنني سعيد للغاية بالنتيجة التي تحققت اليوم، لاسيما وأن الفوز جاء على منتخب البلد المضيف ، ثم غادر مسرعًا.

ويذكر أن البرتغال فاز على البلد المنظم للدورة بهدف لصفر من تسجيل كريستيانو في الدقيقة 9 .

 

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