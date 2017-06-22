المكسيك تحقق الأهم أمام نيوزيلندا في كأس القارات

حقق المنتخب المكسيكي لكرة القدم فوزا صعبا وهاما أمام المنتخب النيوزيلندي بنتيجة هدفين لهدف واحد، في الجولة الثانية من بطولة كأس القارات المقامة حاليا بروسيا.

وبفوزه اليوم إعتلى المنتخب المكسيكي صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف أمام المنتخب البرتغالي، ورصيد كل منهما 4 نقاط، حيث تنتظر المنتخب المكسيكي مواجه نارية أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الروسي الذي لايُؤهله للدور النصف النهائي سوى الفوز.

أما المنتخب النيوزيلندي فهو أول المنتخبات مغادرة للبطولة بإنهزامه في الجولتين الأولى والثانية، حيث سيخوض مباراة شكلية في الجولة الثالثة ضد المنتخب البرتغالي.