بالفيديو... مدرب الأهلي المصري ينسحب من مؤتمر صحفي بسبب ميكروفون "بي ان سبورتس"

ورفض حسام البدري مدرب نادي الأهلي المصري إجراء المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه بالوداد البيضاوي المغربي على أرض هذا الأخير، ما لم يتم إزالة ميكروفون قناة "بي ان سبورتس" القطرية، معللا ذلك بأنه يقاطع هذه القناة، وهو الأمر الذي أغضب الصحفيين الذين تواجدوا بالقاعة معتبرين أن هذا الفعل هو إهانة لهم جميعا باعتبارهم صحافيين رياضيين ولاعلاقة لهم بالسياسة، ليطالبوا بعد ذلك المدرب المصري حسام البدري بتقديم اعتذاراته للصحافة على هذا الفعل. وهو ماكان بعد جدل كبير بين الطرفين، لينسحب المدرب المصري من القاعة مباشرة بعد تقديم اعتذاراته دون أن يُجري مؤتمره الصحفي. واستنكرت معظم الصحف ووسائل الإعلام هذا الفعل من منطلق رفض تسييس الرياضة.

على ضوء هذه الأحداث، جاء رد فعل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واضحا ومباشرا، من خلال البيان الرسمي الذي أصدره أمس الأربعاء، والذي يحذر من خلاله كل الأندية والمنتخبات من مغبة تسييس الرياضة أو القيام بأي فعل يشير إلى ذلك، متوعدا بعقوبات قاسية في حال ثبوت ذلك على أي منتخب أو فريق أو رياضي ينشط ضمن منافسات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".