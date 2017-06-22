سوداني يؤدي مناسك العمرة رفقة والدته في العشر الأواخر من رمضان

وظهر العربي هلال سوداني عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي في صورة تجمعه بوالدته داخل الحرم المكي، وظهر فيها هداف نادي دينامو زغرب الكرواتي بلباس الإحرام. وقد نالت هذه الصورة الكثير من الإعجابات والتعليقات من طرف متابعي إبن مدينة الشلف. وتعد هذه المرة هي الثانية خلال شهر رمضان الجاري التي يؤدي فيها سوداني مناسك العمرة، حيث كان قد اعتمر في وقت سابق رفقة زملائه في المنتخب الوطني، براهيمي ومحرز وڤديورة، مباشرة بعد المباراة الأخيرة التي جمعتهم بمنتخب الطوغو في الـ11 من الشهر الجاري.