عزيز بوراس: "كنت واضحا مع مسؤولي سوشو والتحاقي بالمنتخب الجزائري أمر منطقي"

وأوضح عزيز بوراس أن عقده مع نادي سوشو الفرنسي انتهى هذا الصيف، ما يعني أنه كان حرا من أي إلتزام. وصرح في هذا الخصوص نقلا عن موقع "ما ليغ 2" الفرنسي قائلا: "لقد كنت في نهاية عقدي مع سوشو عندما تلقيت عرضا من المنتخب الجزائري".

وبخصوص طريقة مغادرته لنادي سوشو والتي لم يستضغها الكثير من الأنصار والمسؤولين الذين كانو يأملون في تجدي العقد أوضح بوراس: "لقد كنت واضحا مع مسؤولي سوشو، أعلمتهم بالعرض الذي تلقيته من المنتخب الجزائري منذ البداية والمسؤولين في النادي لم يقترحوا علي أي مشروع عمل بحجم فريق سوشو لإقناعي بالبقاء". وتابع: "عرض المنتخب الوطني الجزائري تطلب مني التفكير بعمق وجدية والتحاقي بالخضر أمر منطقي".

وحرص عزيز بوراس في ختام حديثه على تمني كل التوفيق لفريقه السابق نادي سوشو الفرنسي وقال "سوشو فريق عريق ويملك قيمة كبيرة، أتمنى أن يكون مسؤولو هذا الفريق على قدر هذه القيمة وأتمنى كل التوفيق والنجاح لسوشو".