بالفيديو.. هاريسون مانزل يكشف عن الفريق الذي يطمح محرز للإنظمام إليه

وأوضح هاريسون مانزل، زميل رياض محرز السابق في نادي لوهافر الفرنسي، أنه لطالما سمع محرز يصرح أثناء تدريبات لوهافر بأنه سيصبح لاعبا كبيرا وسينظم لنادي برشلونة في يوم من الأيام، وقال هاريسون مانزل أثناء استظافته في الحصة الرياضية "Le vestiaire" على قناة "SFR Sport" "رياض كان ظاهرة في لوهافر، كان يقوم بأشياء عجيبة أثناء التدريبات ويقول لنا دائما سألعب يوما ما في البارصا". وأضاف: "عندما حان موعد مغادرته لوهافر موسم 2014 ودعنا ثم قال لنا أنه سيصبح لاعبا كبيرا وسيشارك في كأس العالم، وبعدها بثلاثة أشهر شارك مع المنتخب الجزائري في كأس العالم". وختم هاريسون مانزل حديثه عن محرز بالقول: "لا أدري إن كان محرز سينظم للبارصا أم لا، لكن كل ما قاله محرز سابقا تمكن من تحقيقه على أرض الواقع.. لحد الآن على الأقل".

ويتواجد النجم الجزائري حاليا محل طلب العديد من الأندية الكبيرة الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، كما تم تداول العديد من الأخبار حول اهتمام نادي برشلونة بخريج مدرسة لوهافر رياض محرز.