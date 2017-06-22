زماموش يلمح لإمكانية إستقبال إتحاد العاصمة لمنافسيه بـ 5 جويلية الموسم المقبل

ونشط الحارس محمد لمين زماموش، ندوة صحفية بعد نهاية المباراة التي جمعت فريق إتحاد العاصمة بالزمالك المصري، بقاعة المؤتمرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف قائلا :"لقد إخترنا إستقبال منافسينا بملعب 5 جويلية هذه المرة بالتشاور مع كل اللاعبين وحتى طاقم الفني، أنا شخصيا أفضل اللعب في هذا الملعب الذي يبقيك بعيدا عن ضغط الأنصار "وأضاف زماموش: " أضن اننا أحسنا الإختيار بالنظر إلى الآداء الذي قدمناه خلال مباراة الزمالك، ولم لا تكون جميع مبارياتنا الموسم المقبل على أرضية هذا الملعب ".