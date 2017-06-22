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زماموش يلمح لإمكانية إستقبال إتحاد العاصمة لمنافسيه بـ 5 جويلية الموسم المقبل

نشر يوم 2017/06/22 490 0 يونس رزيق زماموش يلمح لإمكانية إستقبال إتحاد العاصمة لمنافسيه بـ 5 جويلية الموسم المقبل
لمح حارس إتحاد العاصمة، محمد لمين زماموش، لإمكانية إستقبال فريق إتحاد العاصمة، لمنافسيه بملعب 5 جويلية خلال منافسة البطولة المحترفة الأولى الموسم المقبل، بعد تألق فريق سوسطارة على أرضية ميدان الملعب الأولمبي خلال مباراة الأمس التي جمعته بفريق الزمالك المصري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لمنافسة رابطة ابطال إفريقيا.

ونشط الحارس محمد لمين زماموش، ندوة صحفية بعد نهاية المباراة التي جمعت فريق إتحاد العاصمة بالزمالك المصري، بقاعة المؤتمرات التابعة للمركب الأولمبي محمد بوضياف قائلا :"لقد إخترنا إستقبال منافسينا بملعب 5 جويلية هذه المرة بالتشاور مع كل اللاعبين وحتى طاقم الفني، أنا شخصيا أفضل اللعب في هذا الملعب الذي يبقيك بعيدا عن ضغط الأنصار "وأضاف زماموش: " أضن اننا أحسنا الإختيار بالنظر إلى الآداء الذي قدمناه خلال مباراة الزمالك، ولم لا تكون جميع مبارياتنا الموسم المقبل على أرضية هذا الملعب ".

 

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