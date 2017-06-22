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صحيفة بريطانية تصف أجواء مباراة بلوزداد وبلعباس بـ "المجنونة "

نشر يوم 2017/06/22 1 0 يونس رزيق صحيفة بريطانية تصف أجواء مباراة بلوزداد وبلعباس بـ "المجنونة "
صنعت الأجواء الحماسية التي ميزت مباراة الدور النصف نهائي من منافسة كأس الجمهورية التي جمعت شباب بلوزداد وإتحاد بلعباس الحدث وسط وسائل الإعلام العالمية، والتي تغنت بأجواء مدرجات ملعب 20 أوت.

حيث نشرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية شريط الفيديو الخاص بالأجواء الإحتفالية على موقعها الرسمي بالشبكة العنكبوتية، حيث وصفت ما حدث في المباراة من قبل الجماهير بأنه  بمثابة "عرض للألعاب النارية المجنونة"، وهو الذي استحوذ على الاهتمام ربما أكثر مما شهدته المباراة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الملعب "أضيء" بشكل خيالي بسبب كثرة الألعاب النارية والمفرقعات التي أطلقها المشجعون من أحد المباني المطلة على الملعب بشكل فريد من نوعه وغريب، واستمرت تلك المفرقعات على مدار مجريات المباراة وعلى المدرجات، بينما كان اللاعبون منشغلين في تقديم أداء يسعد الجماهير على أرض الملعب.

وتأهل فريق شباب بلوزداد للمباراة النهائية بعد تفوقه بالركلات الترجيحية امام فريق إتحاد بلعباس بنتيجة 6-5) بعد التعادل سلبا بدون أهداففي الوقت الرسمي والإضافي للمباراة.

 

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