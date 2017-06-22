غوركوف يؤكد بقاء بن سبعيني في ناديه ملعب ران

أكد مدرب نادي ملعب ران الناشط الدرجة الاولى الفرنسية لكرة القدم، كريستيان غوركوف، اليوم الخميس أن مدافعه الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لن يغادر نحو أي فريق وسيبقى بمدينة رين.

وتكلم غوركوف في ندوة صحفية بمناسبة استئناف التدريبات تحسبا للموسم المقبل حول مستقبل مدافعيه المحوريين جوريس غنانيون ورامي بن سبعيني، قائلا: "اللاعبان سيبقيان هنا لأنه لدينا الحظ في رين بانتهاج سياسة الاستقرار التي لا تترك أي مجال في هذا الجانب".

وكانت الصحافة الفرنسية قد أكدت اهتمام نادي ليل "بقوة" لانتداب اللعب السابق لاكاديمية بارادو، مشيرة إلى "عدم حصول أي اتفاق بعد حول هاته المسألة" بين الطرفين.

من جهته كشف نادي موناكو بطل فرنسا عن نواياه في التعاقد مع المدافع جوريس غنانيون لكن المدرب السابق للمنتخب الجزائري أبدى اعتراضه بشدة على التفريط في أي عنصر من وسط الدفاع.