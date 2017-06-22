تعادل إيجابي يدفع بالكاميرون وأستراليا نحو توديع كأس القارات

خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على اللقاء الذي جمع منتخبي الكاميرون وأستراليا، مساء اليوم على ملعب “سان بطرسبورغ أرينا” في ثانية جولات المجموعة الثانية، ببطولة القارات التي تحتضنها روسيا .

أنهت “الأسود غير المروضة” الشوط الأول، متقدمة في النتيجة بالهدف الذي سجله أندري-فرانك أنغوسيا، في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط بعدما تسلم كرة طويلة من الخلف فشل فانسون أبوبكر في السيطرة عليها، لتتهادى أمام لاعب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي الذي لمح تقدم ماتيو رايان من مرماه، ليضعها بمهارة من فوقه داخل الشباك.

إلا أن بطل آسيا تمكن من معادلة الكفة بعد 15 دقيقة من انطلاق الشوط الثاني، من ركلة جزاء مارك ميليجان على يمين فابريس أوندوا.

وبهذا التعادل يضيف كل فريق، أول نقطة لرصيده في البطولة ليقبع بطل القارة السمراء في قاع الترتيب، بينما تحتل أستراليا المركز الثالث بفارق الأهداف ويقتربا سويا من توديع البطولة من دورها الأول.

وسيدخل الفريقان اختبارا صعبا في الجولة المقبلة، أمام المرشحين الأوفر حظا للتأهل حيث ستلعب الكاميرون أمام ألمانيا يوم 25 من الشهر الجاري على ملعب “فيشت الأولمبي” بمدينة سوتشي، فيما ستواجه أستراليا المنتخب التشيلي على ملعب “سبارتاك موسكو” بالعاصمة الروسية