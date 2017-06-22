المصري محمد صلاح ينتقل رسميا من روما إلى ليفربول

حسم ليفربول الإنكليزي صفقة تعاقده مع الجناح المصري محمد صلاح من روما الإيطالي، في صفقة قدرت بـ39 مليون يورو .

ووافق اللاعب المصري البالغ 25 عاما على توقيع عقد يربطه بفريق المدرب الألماني يورغن كلوب لخمسة أعوام.

وسيكون ليفربول التجربة الثانية لصلاح في الدوري الإنكليزي الممتاز، إذ دافع عن ألوان تشلسي، البطل الحالي الذي تعاقد معه عام 2014 من بازل السويسري.

إلا أن النادي اللندني أعاره لفيورنتينا الإيطالي (2015) ثم روما الذي لعب في صفوفه معارا موسم 2015-2016 قبل أن ينتقل اليه نهائيا الموسم الماضي مقابل 15 مليون يورو، وخاض صلاح 52 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل فيها 29 هدفا