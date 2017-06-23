التعادل الايجابي يحسم لقاء ألمانيا والشيلي في كأس القارات

تعادل المنتخب الألماني إيجابيا بهدف لمثله مع نظيره التشيلي في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية ببطولة كأس القارات.

واستقبلت شباك كلا المنتخبين هدفا في كل شوط ليخرجا بتعادل إيجابي (1-1) ويرفع كل منهما رصيده إلى أربع نقاط، ولكن المنتخب اللاتيني يحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

افتتح مهاجم آرسنال ألكسيس سانشيس التسجيل بعد مرور ست دقائق بعد تبادل للكرة مع أرتورو فيدال.

وأصبح سانشيس بهذا الهدف الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 38 هدفا، متجاوزا مارسيلو سالاس.

واحتاج مهاجم آرسنال إلى 112 مباراة لإحراز هذا العدد من الاهداف في مقابل 70 مباراة لسالاس صاحب الـ37 هدفا مع منتخب بلاده.

وعادل سانشيس في هذه المواجهة أيضا الرقم القياسي المسجل باسم حارس منتخب بلاده كلاوديو برافو كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع المنتخب.

وسيكون سانشيس على موعد للانفراد بهذا الرقم القياسي في مواجهة استراليا بموسكو في 25 من الشهر الجاري، في ظل إصابة حارس مانشستر سيتي.

وأدرك لارس شتيندل التعادل في الدقيقة 51 من متابعة لتمريرة عرضية من الجهة اليسرى حولها زاحفا بقدمه داخل الشباك.

ويحتل المنتخب الأسترالي المركز الثالث في المجموعة بنقطة واحدة بعد تعادله مع نظيره الكاميروني بهدف نظيف أيضا في الجولة الثانية وهو يحتل المركز الأخير بنقطة أيضا