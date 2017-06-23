بلومي.. "محرز هو خليفتي في المنتخب الوطني وهذا ما قاله لي بيلي"

وأكد نجم الثمانينيات لخضر بلومي، أنه يعتبر خريج مدرسة لوهافر خليفته في المنتخب الجزائري، في تصريح أدلى به لموقع صحيفة "أونز مونديال" الفرنسي، وقال: "خليفتي إسمه رياض محرز، لقد قام بعمل جيد ولم يحرق المراحل خلال مشواره، وبتحقيقه للقب أحسن لاعب إفريقي، وأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي، بالإضافة للكرة الذهبية الإفريقية يكون رياض محرز، قد قدم الشيء الكبير لكرة القدم الجزائرية والإفريقية بصفة عامة"، وأضاف اللاعب الأسبق لغالي معسكر: "لقد تمكن محرز من فرض نفسه بأسلوبه الخاص في اللعب، لم يكن تقليديا باتباع أسلوب لعب فرنسي أو إنجليزي، إنه يلعب بأسلوب محرز".

في سياق منفصل،عاد لخضر بلومي في ذات الحديث إلى سرد واقعة طريفة حدثت له مع الأسطورة البرازيلية بيلي وقال: "في 1982 لعبنا مباراة بين نجوم أوروبا ضد بقية نجوم العالم، وفي احدى لقطات المباراة تبادلنا الكرة بأربع تمريرات بالعقب بين كل من زيكو، سقراتوس، فالكاو وأنا، فجاء بيلي إلي وسألني بتعجب.. أنت برازيلي! ".