حمار غاضب ويهدد أنصار الأندية الموسم المقبل لهذا السبب

وقال حمار خلال تدخله عبر أمواج الإذاعة الوطنية صباح اليوم الجمعة: "الجميع يشهد لنا عندما نستقبل في ملعبنا فإننا نضع أنصار ضيوفنا في أحسن الظروف ونفتح أمامهم كل ابواب ملعبنا ولكن عندما تعلق الأمر بنا وبمباراة نصف النهائي لكأس الجمهورية فإنهم لم يقدموا لنا العدد الكاف من التذاكر، لذلك فانه في الموسم المقبل لن يحصل أي فريق على أي تذكرة منا ستكون المعاملة بالمثل".

ودعا رئيس بطل البجزائر لهذا الموسم، أنصار فريقه إلى التعقل وعدم الدخول في مشاكل مع أنصار مولودية الجزائر، وقال في هذا الشأن: "أقول لأنصارنا لازم يكونوا عاقلين ولايدخلوا في استفزازات انصار منافسنا وهذا حتى لاتحدث لنا مشاكل مع انصار مولودية الجزائر وتمر المباراة بسلام ولم لانعود بالتأهل من ملعب بولوغين".