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حمار غاضب ويهدد أنصار الأندية الموسم المقبل لهذا السبب

نشر يوم 2017/06/23 3475 0 سميرة.ل حمار غاضب ويهدد أنصار الأندية الموسم المقبل لهذا السبب
كشف رئيس وفاق سطيف حسان حمار عن غضبه من عدد التذاكر الذي منحت لانصار فريقه خلال مواجهة الدور نصف النهائي لكأس الجزائر أمام مولودية الجزائر غدا السبت، وتوعد الرد بالمثل الموسم المقبل، كما دعا أنصار فريقه إلى التعقل لتفادي المشاكل.

وقال حمار خلال تدخله عبر أمواج الإذاعة الوطنية صباح اليوم الجمعة: "الجميع يشهد لنا عندما نستقبل في ملعبنا فإننا نضع أنصار ضيوفنا في أحسن الظروف ونفتح أمامهم كل ابواب ملعبنا ولكن عندما تعلق الأمر بنا وبمباراة نصف النهائي لكأس الجمهورية فإنهم لم يقدموا لنا العدد الكاف من التذاكر، لذلك فانه في الموسم المقبل لن يحصل أي فريق على أي تذكرة منا ستكون المعاملة بالمثل".

ودعا رئيس بطل البجزائر لهذا الموسم، أنصار فريقه إلى التعقل وعدم الدخول في مشاكل مع أنصار مولودية الجزائر، وقال في هذا الشأن: "أقول لأنصارنا لازم يكونوا عاقلين ولايدخلوا في استفزازات انصار منافسنا وهذا حتى لاتحدث لنا مشاكل مع انصار مولودية الجزائر وتمر المباراة بسلام ولم لانعود بالتأهل من ملعب بولوغين".

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