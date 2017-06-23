حمار.. "لن نلعب في كامبوديا أمام المولودية ولاتوجد أزمة في بيت الوفاق"

وقال رئيس بطل الرابطة المحترفة الأولى خلال تدخله صباح اليوم الجمعة، عبر أمواج الإذاعة الوطنية: "نلعب في 5 جويلية، بولوغين أو في تشاكر كلها ملاعب جزائرية وكلها تتشابه ولن نلعب في كامبوديا أمام مولودية الجزائر، ولعل النقطة السلبية هي الأنصار لأن ملعب بولوغين لن يتسع لكل الأنصار ولكن نحن سنلعب بصفة عادية".

وكشف ذات المتحدث، أن إضراب اللاعبين كان مجرد سوء تفاهم وقال: "لم تكن هناك أي أزمة داخل بيت وفاق سطيف وإنما مجرد سوء تفاهم، واللاعبون سيحصلون على أموالهم بعد العيد لأننا سنضخها لهم عبر أرصدتهم ولايوجد أي مشكل كما أنني منحتهم 50 مليون سنتيم منحة التتويج بلقب البطولة".