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حمار.. "لن نلعب في كامبوديا أمام المولودية ولاتوجد أزمة في بيت الوفاق"

نشر يوم 2017/06/23 3449 0 سميرة.ل حمار.. "لن نلعب في كامبوديا أمام المولودية ولاتوجد أزمة في بيت الوفاق"
أوضح رئيس وفاق سطيف حسان حمار، أن لعب مباراة الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية أمام مولودية الجزائر في ملعب بولوغين أمر عادي بالنسبة، كما تحدث عن إضراب اللاعبين بحر الأسبوع الجاري ووصفه بسوء تفاهم فقط.

وقال رئيس بطل الرابطة المحترفة الأولى خلال تدخله صباح اليوم الجمعة، عبر أمواج الإذاعة الوطنية: "نلعب في 5 جويلية، بولوغين أو في تشاكر كلها ملاعب جزائرية وكلها تتشابه ولن نلعب في كامبوديا أمام مولودية الجزائر، ولعل النقطة السلبية هي الأنصار لأن ملعب بولوغين لن يتسع لكل الأنصار ولكن نحن سنلعب بصفة عادية".

وكشف ذات المتحدث، أن إضراب اللاعبين كان مجرد سوء تفاهم وقال: "لم تكن هناك أي أزمة داخل بيت وفاق سطيف وإنما مجرد سوء تفاهم، واللاعبون سيحصلون على أموالهم بعد العيد لأننا سنضخها لهم عبر أرصدتهم ولايوجد أي مشكل كما أنني منحتهم 50 مليون سنتيم منحة التتويج بلقب البطولة".

 

 

 

 

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