ألكاراز.. سنقاتل للتأهل إلى مونديال روسيا ولن أعلق على مستقبل عطال

وتطرق ألكاراز عبر إذاعة "ماركا" الإسبانية، عن تجربته الأولى في القارة الإفريقية مع المنتخب الوطني وتحدث عن أهدافه مع الخضر وأمله في التأهل إلى مونديال روسيا بالإضافة وقال في هذا الشأن: "هدفي الأول هو قيادة المنتخب الجزائري للتأهل إلى كأس إفريقيا 2019 حيث يسعدني كثيرا العمل مع مجموعة رائعة من اللاعبين وسأعمل على إستغلال امكاناتهم، ولدينا أيضا تصفيات مونديال روسيا 2018 صحيح أننا حققنا إنتصارا رائعا أمام منتخب الطوغو في أول مباراة لي مع الجزائر في تصفيات "كان 2019" وسنقاتل من أجل التأهل الى مونديال روسيا، سنحاول الفوز في المباريات المتبقية وسنرى بعدها".

وأشاد المدرب الإسباني باللاعبين الجزائريين، قائلا: "لدي مجموعة من اللاعبين الجيدين في صورة براهيمي، فيغولي ومحرز، ربما اندهش الكثير من الناس في إسبانيا لإختياري العمل مع المنتخب الجزائري ولكن بالنسبة لي هو تحد مهم جدا في مسيرتي".

ورفض الكاراز التعليق على مستقبل اللاعب الشاب يوسف عطال، الذي يوشك على الإنتقال غلى نادي ريال بيتيس الإسباني، ولكنه أكد أنه لاعب يملك إمكانات كبيرة وجذبه إليه لذلك منحه الفرصة للتواجد في المنتخب الوطني.