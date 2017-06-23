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هني يتفق مع أندرلخت على تجديد عقده إلى غاية 2021

نشر يوم 2017/06/23 308 0 سميرة.ل هني يتفق مع أندرلخت على تجديد عقده إلى غاية 2021
توصل اللاعب الجزائري سفيان هني، إلى إتفاق مع إدارة ناديه أندرلخت البلجيكي من أجل تجديد عقده إلى غاية 2021.

  وأورد الموقع الإخباري البلجيكي "ديرنيي أور"، خبرا حصريا أكد فيه أن المهاجم الجزائري هني سيجدد عقده مع أندرلخت البلجيكي إلى غاية 2021، مع رفع راتبه دون ذكر الراتب الذي سيحصل عليه، حيث سيصبح واحدا من لاعبي الفريق الأعلى أجرا، ومن المنتظر ترسيم هذا الإتفاق بعد عودة اللاعب من عطلته الصيفية.

وعرف هني كيف يفرض نفسه في تشكيلة أندرلخت قبل مرور موسم واحد من إنضمامه إليه، حيث انتقل في الصيف الماضي قادما من مالينز البلجيكي، وأصبح قائدا للفريق وواحدا من أهم ركائزه، وسجل في أول موسم له مع الفريق "البنفسجي" 13 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

 

 

 

 

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