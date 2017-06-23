أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

الملاكمان فليسي وبن بعزيز يتأهلان إلى مونديال ألمانيا

نشر يوم 2017/06/23 2772 0 كريم. تيغرمت الملاكمان فليسي وبن بعزيز يتأهلان إلى مونديال ألمانيا
تأهل الملاكمان الجزائريان محمد فليسي ورضا بن بعزيز للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للملاكمة 2017 الجارية أحداثها بالعاصمة الكونغولية برازافيل، وضمنا بذلك المشاركة في مونديال 2017 المقرر بألمانيا.

وتأهل محمد فليسي في وزن "52كلغ" بعد فوزه في الدور الربع النهائي على الكونغولي دالفان لواك، في حين جاء تأهل رضا بن بعزيز في وزن "60كلغ" على حساب البتسواني مولادتاكا كيفانتز، ومن المقرر أن تجرى الأدوار النهائية التي سيشارك فيها الملاكمان  يومي السبت والأحد، على أمل تحقيق ميدالية من المعدن النفيس لتشريف القفاز الجزائري في هذه المشاركة الإفريقية.

ويمثل الجزائر في البطولة الإفريقية للملاكمة 2017، عشرة ملاكمين ذكور وسبع ملاكمات في صنف الإناث، ومن المقرر أن تختتم البطولة التي انطلقت في الـ18 من شهر جوان الجاري في الـ25 من ذات الشهر.

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا