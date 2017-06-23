الملاكمان فليسي وبن بعزيز يتأهلان إلى مونديال ألمانيا

وتأهل محمد فليسي في وزن "52كلغ" بعد فوزه في الدور الربع النهائي على الكونغولي دالفان لواك، في حين جاء تأهل رضا بن بعزيز في وزن "60كلغ" على حساب البتسواني مولادتاكا كيفانتز، ومن المقرر أن تجرى الأدوار النهائية التي سيشارك فيها الملاكمان يومي السبت والأحد، على أمل تحقيق ميدالية من المعدن النفيس لتشريف القفاز الجزائري في هذه المشاركة الإفريقية.

ويمثل الجزائر في البطولة الإفريقية للملاكمة 2017، عشرة ملاكمين ذكور وسبع ملاكمات في صنف الإناث، ومن المقرر أن تختتم البطولة التي انطلقت في الـ18 من شهر جوان الجاري في الـ25 من ذات الشهر.