أنصار شبيبة القبائل سيقررون مصير رحموني وحناشي يريد مدربا أجنبيا

وكشف حناشي أنه سيستقدم مدربا أجنبيا للشبيبة في الموسم المقبل وهذا في حال رفض الأنصار بقاء رحموني مدربا، حيث أكد رئيس شبيبة القبائل خلال تدخله صباح اليوم الجمعة عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن مصير المدرب رحموني ومساعده موسوني لم يحسم بعد، في ظل تواجدهما في البقاع المقدسة خلال هذه الفترة، موضحا أنه سيفصل في هذا الأمر بمجرد عودتهما، وكشف ذات المتحدث أن الأنصار هم من سيحددون أمر بقاء رحموني من عدمه، مؤكدا في ذات السياق أنه سيجلب مدربا أجنبيا في حال رفض أنصار شبيبة القبائل بقاء الطاقم الفني الحالي ولكنه يقترح في المقابل أن يكون رحموني مساعدا للمدرب الأجنبي.

ووعد ذات المتحدث بتكوين فريق قوي الموسم المقبل، مؤكدا أنه ينوي القيام باستقدامات نوعية إلى شبيبة القبائل، حيث سيستقدم ست لاعبين، في الدفاع ووسط المديان والهجوم مدافعين وسيكون منهم لاعبين إفريقيين،وسيعاين سهرة اليوم عدة أشرطة فيديو لبعض اللاعبين الأفارقة قبل إختيار اثنين، وسيكون لاعب بسكرة جعبوط أول اللاعبين المستقدمين حيث سيوقع مباشرة بعد عيد الفطر المبارك حسب ما أكده حناشي، مع ترقية 6 لاعبين من الشبان إلى الفريق الأول.