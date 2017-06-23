لاعبان من إتحاد العاصمة في التشكيلة المثالية لـ"الكاف"

واختار "الكاف" كل من عبد الرحمان مزيان ورضا بلحسن، حيث لعبا دورا كبيرا في قيادة فريقهما إلى الفوز على الزمالك المصري الأربعاء الماضي، برسم الجولة الرابعة من رابطة الأبطال الافريقية، حيث سجل رضا بلحسن الهدف الأول من اللقاء في الدقيقة 44 من الشوط الأول، قبل أن يضيف مزياني الهدف الثاني في آخر ثلاث دقائق من المباراة، لينفرد إتحاد العاصمة بصدارة مجموعته بسبع نقاط.

وجاء في التشكيلة المثالية إلى جانب مزياني ولحسن، كل من فابريس أونداما ورابح يوسف من الوداء البيضاوي المغربي، ورامي بدوي لاعب النجم الساحلي التونسي، ومعيد علي لاعب الاهلي الليبي.