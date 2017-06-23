حناشي.. "هذا الموسم كان الأصعب في مشواري كرئيس لشبيبة القبائل"

وأضح حناشي، أن ضمان الفريق للبقاء ضمن حظيرة الكبار في آخر جولة من عمر البطولة، جعله يعتبر هذا الموسم هو الأصعب في مسيرته كرئيس لشبيبة القبائل، وصرح في هذا الخصوص عبر أمواج الإذاعة الوطنية: "رغم تأكدي منذ البداية بعدم سقوط شبيبة القبائل للقسم الثاني إلا أن الضغط الكبير الذي عشناه طيلة الفترة الأخيرة من البطولة، والمشاكل الكثيرة التي واجهتنا، يجعلني أقر أن هذا الموسم هو الأصعب في مشواري كرئيس لشبيبة القبائل"، وأضاف: "أنا لاعب كرة قدم قبل أن أكون رئيس الفريق ومن منطلق خبرتي في الميادين كنت أعلم أن في الفريق بعض الشبان الذين يمكنني الوثوق بهم".

وبخصوص تنازله عن رئاسة النادي، جدد حناشي استعداده الإنسحاب متمسكا بضرورة توفر شروط خاصة في من يتقدم لرئاسة الفريق وقال: "أنا لازلت عند وعدي وفي حال تقدم شخص من منطقة القبائل ملم بشؤن الكرة وله الأموال الكافية فأنا على استعداد للتنازل له عن رئاسة الفريق".

من جهة أخرى أكد حناشي على توصله لإتفاق نهائي مع أحد كبار رجال الأعمال ومن المنتظر توقيعه عقد رعاية للفريق في الأيام القليلة المقبلة، وهذا من شأنه إنتعاش خزينة الفريق، وسيساعد على القيام باستقدامات نوعية تحسبا للموسم المقبل.