قرباج.. "لا مباريات مؤجلة ولا تغيير للملاعب الموسم المقبل"

وقال قرباج، أن سيناريو الموسم المنقضي الذي شهد الكثير من المباريات المتأخرة لن يتكرر الموسم المقبل وان هيئته لن تقبل طلبات الاندية المتعلقة بتأجيل المباريات إلا في حالات قليلة، وكشف في هذا الشأن خلال تدخله صباح اليوم الجمعة عبر أمواج الإذاعة الوطنية: "عانينا كثيرا في الموسم المنقضي من المباريات المتأخرة وأجلنا موعد إنتهاء البطولة وهذا لن يتكرر الموسم المقبل، وفقط الفريق الذي يكون لديه أكثر من 3 لاعبين في المنتخب الوطني من سنقبل أن نؤجل مباراته، أما إذا كان لديه 3 لاعبين او اثنين فإننا لن نقبل حتى وإن كانوا لاعبين أساسيين".

أما فيما يخص الاندية المعنية بالمنافسات الدولية الموسم المقبل، فقد كشف رئيس الرابطة المحترفة أن هيئته لن تؤجل مبارياتهم أيضا مثلما حدث في الموسم المنقضي وإنما يكون عليهم لعب مبارياتهم في الدوري الجزائري 48 ساعة قبل أو بعد موعد مباراتهم في المنافسات الدولية.

وأكد قرباج أنه لن يسمح للأندية بتغيير ملاعبها، وأنها ستكون ملزمة باللعب في ملعب واحد تعينه في بداية الموسم، وهذا حتى يضع حدا للتلاعب بعض الأندية مثلما حدث مع مولودية الجزائري التي تستقبل في ملعب 5 جويلية ولكنها اختارت ملعب بولوغين لإستقبال وفاق سطيف في الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية، أما فيما يخص الداربيات فقد أوضح ذات المتحدث أنها ستلعب كلها في ملعب 5 جويلية.