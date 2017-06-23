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فوضى.. إصابات ومبيت للأنصار في الشوارع بسبب لقاء المولودية وسطيف

نشر يوم 2017/06/23 317 0 يونس رزيق فوضى.. إصابات ومبيت للأنصار في الشوارع بسبب لقاء المولودية وسطيف
شهدت عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة الدور النصف نهائي من منافسة كأس الجمهورية التي ستجمع مولودية الجزائر بوفاق سطيف فوضى عارمة بشبابيك ملعب 5 جويلية، بسبب التنظيم السيئ الذي عرفته هذه العملية التي عرفت طرح 8 آلاف تذكرة فقط للبيع، بما أن اللقاء سيكون مبرمجا بمدرجات ملعب عمر حمادي ببولوغين أمسية الغد بداية من الساعة الحادية عشر ليلا.

وإضطر انصار مولودية الجزائر لقضاء ليلة الخميس أمام شبابيك ملعب 5 جويلية من أجل الحصول على تذاكر اللقاء، بالرغم من أن عملية بيع التذاكر إنطلقت على الساعة الـ 11:00 صباحا وهو ما أثار إستياء الأنصار الذين عبروا عن إمتعاضهم من قرار إدارة الفريق العاصمي التي حولت اللقاء إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين عوضا عن ملعب 5 جويلية الاولمبي الذي يتسع لأكبر عدد من الأنصار.

وعرفت عملية بيع التذاكر تسجيل العديد من الإصابات وسط الأنصار، بسبب المناوشات التي تم تسجيلها أمام شبابيك البيع، هذا ومن المنتظر أن تفتح أبواب ملعب عمر حمادي يوم غد بداية من الساعة الخامسة حيث سيظطر الأنصار للإفطار بمدرجات الملعب.

 

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