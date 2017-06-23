فوضى.. إصابات ومبيت للأنصار في الشوارع بسبب لقاء المولودية وسطيف

وإضطر انصار مولودية الجزائر لقضاء ليلة الخميس أمام شبابيك ملعب 5 جويلية من أجل الحصول على تذاكر اللقاء، بالرغم من أن عملية بيع التذاكر إنطلقت على الساعة الـ 11:00 صباحا وهو ما أثار إستياء الأنصار الذين عبروا عن إمتعاضهم من قرار إدارة الفريق العاصمي التي حولت اللقاء إلى ملعب عمر حمادي ببولوغين عوضا عن ملعب 5 جويلية الاولمبي الذي يتسع لأكبر عدد من الأنصار.

وعرفت عملية بيع التذاكر تسجيل العديد من الإصابات وسط الأنصار، بسبب المناوشات التي تم تسجيلها أمام شبابيك البيع، هذا ومن المنتظر أن تفتح أبواب ملعب عمر حمادي يوم غد بداية من الساعة الخامسة حيث سيظطر الأنصار للإفطار بمدرجات الملعب.