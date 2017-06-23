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كوربيس.. "تأقلمت مع رمضان في الجزائر وهكذا تعاملت مع لاعبي الإتحاد "

نشر يوم 2017/06/23 98 0 كريم تيغرمت كوربيس.. "تأقلمت مع رمضان في الجزائر وهكذا تعاملت مع لاعبي الإتحاد "
كشف المدرب السابق لإتحاد العاصمة رولان كوربيس، عن تجربته التدريبية في الجزائر والتي تزامنت مع شهر رمضان، موضحا الطريقة التي اتبعها في تعامله مع لاعبيه لتسيير تدريبات الفريق في هذا الشهر الفضيل، كما أكد أنه تأقلم مع رمضان في الجزائر رغم مشقته.

وأوضح المدرب الفرنسي أنه بحلول شهر رمضان فضل برمجة تدريبات الفريق ليلا، قائلا: "رمضان؟ لقد تأقلمت مع رمضان في الجزائر"، وأضاف: "وجدت الحل في برمجة تدريبات الفريق إبتداء من الساعة 23:30 ليلا لتنتهي في حوالي الواحدة صباحا ليرتاح اللاعبون طيلة النهار"، وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد إطلاعه من طرف مسؤولي الفريق على متطلبات هذا الشهر ومشقته على اللاعبين، وأضاف: "لايمكنني القول أنه الحل الأمثل، لكن الفكرة نالت رضى الرئيس". وشرح كوربيس وجهة نظره من خوض اللاعبين للتدريبات ليلا بالقول: "هذا يمنح راحة أكبر للاعبين ويسمح لهم بتمضية وقت أكبر مع العائلة في هذا الشهر الخاص".

طريقة كوربيس أثبتت نجاعتها حسب ما أكده ذات المتحدث، مبررا ذلك بالنتائج المحققة خلال الفترة التي درب فيها أبناء سوسطارة، وقال: "الطريقة كانت ناجحة حسب نظري بدليل تحقيققنا لقب الكأس في ذلك الموسم".    

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