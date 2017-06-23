سبورتينغ يبحث عن إستعارة سليماني من ليستر سيتي في الميركاتو

وأكدت صحيفة "فرانس فوتبول " أنه في حال رحيل اللاعب الهولندي "باس دوست" عن صفوف سبورتينغ، فإن الفريق البرتغالي سيكون مجبرا على إعادة سليماني لملعب "خوسيه ألفالادي" خلال سوق التحويلات الصيفية المقبلة.

وقضى سليماني موسم سيء مع فريقه ليستر سيتي الذي إلتحق به خلال شهر أوت من العام الماضي بصفقة قياسية بلغت قيمتها 30 مليون أورو، فبالرغم من الإنطلاقة الجيدة لسليماني بتسجيله ثلاثة أهداف في أول أربع مباريات، إلا أنه دخل في فترة فراغ بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017، بالإضافة إلى الإصابات العديدة التي تعرض لها، ما جعل المدرب "شيكسبير "يفضل عليه الثنائي جيمي فاردي، وشينجي أوكازاكي ،لينهي الموسم بـ 7 أهداف من أصل 23 مشاركة (منها 13 مباراة كأساسي) في البريمرليغ.