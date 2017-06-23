ولد علي يتفقد القاعات الرياضية ويصر على إتمام الأشغال قبل موعد 10 جويلية

ووقف الهادي ولد علي على تأخر في الأشغال التي تشهدها قاعات العاصمة بالرغم من إقتراب أجل إنطلاق مونديال كرة اليد لفئة أقل من 21 سنة.

ونشط وزير الشباب والرياضة ندوة صحفية بالمركب الأولمبي لملعب 5 جويلية شدد فيها على ضرورة رفع وتيرة الأشغال من أجل تجهيز المنشآت الرياضية قبل موعدها المحدد قائلا: "جهزنا 46 مليار سنتيم من أجل تجهيز المرافق الرياضية التي يجب أن تسلم قبل تاريخ 18 جويلية القادم، والذي يسبق إنطلاق مونديال كرة اليد لذلك يتوجب على المسؤولين رفع وتيرة العمل حتى نكون في الموعد المحدد ".