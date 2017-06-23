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القضاء الاسباني يوافق على استبدال سجن ميسي بغرامة مالية

نشر يوم 2017/06/23 1 0 عمر.ت القضاء الاسباني يوافق على استبدال سجن ميسي بغرامة مالية
وافق مكتب المدعي العام الإسباني، على استبدال عقوبة السجن لمدة 21 شهرا الصادرة ضد اللاعب الارجنتيني نجم نادي برشلونة ليو ميسي بغرامة مالية قدرت بـ 4.1 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "لافانغوارديا" الصادرة في برشلونة في عددها الأخيرة، اليوم الجمعة، أن المدعي العام وافق على استبدال الحكم بسجن ميسي بغرامة مالية.

وأدانت محكمة في كاتالونيا ميسي ووالده خورخي بارتكاب 3 تهم تتعلق بالتهرب الضريبي في شهر جويلية الماضي وذلك خلال الفترة بين 2007 و2009 عن ما مجموعه 4.1 مليون أورو من بيع الحقوق الخاصة بصورة اللاعب، كما فرضت عليهما  غرامة كبيرة بقيمة مليوني أورو 2.24 مليون دولار.

ورفضت المحكمة العليا في اسبانيا، في ماي الماضي طعن ميسي وأيدت قرار محكمة  كاتالونيا القاضي بحبس اللاعب الأرجنتيني 21 شهرا. 

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