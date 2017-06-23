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لحبيب لعبان : "الوزير قدم تعليمات صارمة، وسنسلم الأشغال قبل تاريخها المحدد"

نشر يوم 2017/06/23 1222 0 يونس رزيق لحبيب لعبان : "الوزير قدم تعليمات صارمة، وسنسلم الأشغال قبل تاريخها المحدد"
أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة اليد، "لحبيب لعبان "، أن الأشغال على مستوى القاعات الرياضية تسير بوتيرة عالية، خاصة على مستوى القاعة البيضاوية، مع إعترافه بتسجيل بعض النقائص على مستوى القاعات الرياضية الأخرى قبل أقل من شهر عن موعد إنطلاق مونديال كرة اليد لفئة أقل من 21 سنة.

وقام وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي صبيحة اليوم الجمعة بتفقد جميع القاعات المعنية باستضافة منافسات مونديال الشباب وقاعات التدريب بالعاصمة، حيث شرع في جولته من قاعة حسان حرشة وبعدها إتجه إلى قاعة متعددة الرياضات في الأبيار، قبل أن يختتم هذه الزيارة في القاعة البيضاوية للمركب الأولمبي محمد بوضياف.

وصرح لحبيب لابان على هامش هاته الزيارة قائلا: " الأشغال تسيرة بوتيرة عالية، خاصة على مستوى القاعة البيضاوية، صحيح أننا سجلنا بعض النقائص على مستوى الأشغال، إلا أن الوزير قدم بعض التعليمات الصارمة وسنسعى لتطبيقها وتسليم الأشغال قبل العاشر من شهر جويلية القادم ".

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