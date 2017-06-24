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ولد علي.. لهذا السبب أنهي مهام الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للملاكمة

نشر يوم 2017/06/23 241 0 م . فيصل ولد علي.. لهذا السبب أنهي مهام الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للملاكمة
اوضح الهادي ولد علي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة سبب انهاء مهام محمد نحاسية الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للملاكمة، وذلك بعد المشاكل العديدة التي عاشتها الاتحادية، منذ انتخابه في 4 مارس إلى غاية إيقافه يوم 25 ماي .

وكشف ولد علي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، بالمركب الأولمبي محمد  بوضياف بعد زيارة تفقدية التي قادته لكل من القاعدة البيضوية ب5 جويلية، وقاعة حرشة حسان، وكذا ملعب الابيار التي ستحتضن بطولة العالم لكرة اليد  لفئة أقل من 21 عاما، ''الرئيس السابق لاتحادية الملاكمة، تم انتخابه بصوت واحد عن منافسه وليس بالإجماع، وهذا أمر مهم، وحسب أعضاء الجمعية العامة والمكتب  التنفيذي، فإن نحاسية قام بتسيير الفدرالية بشكل انفرادي، وهذا يعتبر اخلالا  بالروح الجماعية والتشاور، الذي يجب أن تميزه كل هيئة فدرالية ". 

وجاءت القرارات المتخذة، أثناء اجتماعات المكتب التنفيذي، لم يتم تطبيقها من طرف الرئيس السابق، لأنه كان يتصرف بشكل انفرادي، وهذا ما يتنافى مع الأحكام المنصوص عليها في  المرسوم 16 153، المتعلق بالمسير الرياضي المتطوع والمنتخب . 

واستغرب الوزير، من قرار نحاسية الذي رفض إعادة أختام الاتحادية، بعد إيقافه، ومراسلا الاتحادية الدولية للملاكمة، بالرغم من عدم توليه لأي منصب رسمي . 

 

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