نيوكاستل الانجليزي يستهدف التعاقد مع سليماني في صفقة مقايضة

يستهدف نادي نيوكاستل يونايتد الانجليزي التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة مقايضة مع نادي ليستر سيتي الانجليزي، الذي سيستفيد، حسب رغبة نيوكاستل، من خدمات مهاجم هذا الأخير، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مقابل التخلي عن خدمات الدولي الجزائري لصالح «الماكابيس»، حسبما كشفته عديد التقارير الإعلامية البريطانية، التي أكدت أن مدرب نيوكاستل الانجليزي، رافائيل بينيتيز، طالب إدارة فريقه بحسم صفقة سليماني في أقرب وقت ممكن لتدعيم الخط الأمامي، في سياق تشكيل فريق تنافسي قادر على لعب الأدوار الأولى بعد موسم واحد من تحقيق الصعود نحو دوري الدرجة الممتازة الانجليزي لكرة القدم، وهي الصفقة التي قد لا ترى النور نظرا لتمسك مسيري «الفوكسيز» بسليماني، بعد تأكد رحيل كل من النجم رياض محرز وزميله جيمي فاردي، رغم أن مهاجم الخضر لم يقدم المنتظر منه منذ التحاقه بليستر سيتي الصيف الماضي بقيمة 35 مليون أورو، قادما من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الذي تواصل التقارير الإعلامية البرتغالية ربطه بالعودة إليه، بعد عدم تأقلمه، حسبها، مع أجواء «البريمير ليغ» الانجليزية.

وفي فرنسا، يعوّل نادي ران على إعارة ظهيره الأيمن الدولي الجزائري مهدي زفان الموسم المقبل، لمنحه فرصة الالتحاق بفريق يضمن له اللعب باستمرار والعودة إلى المنافسة، بعد موسمين شبه أبيضين قضاهما في صفوف ليون وران على التوالي. وكشفت وسائل الإعلام الفرنسية أن مدرب الفريق والناخب الوطني الأسبق كريستيان غوركيف تراجع عن فكرة بيعه بصفة نهائية، وفضل إعارته إلى أحد نوادي الدرجة الثانية بنسبة كبيرة، واسترجاعه بداية من الموسم بعد المقبل أكثر تنافسية وجاهزية.