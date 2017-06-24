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محرز أبلغ ليستر سيتي برغبته في الإنضمام إلى أرسنال

نشر يوم 2017/06/24 2458 0 سميرة.ل محرز أبلغ ليستر سيتي برغبته في الإنضمام إلى أرسنال
أبلغ اللاعب الجزائري رياض محرز، إدارة فريقه ليستر سيتي برغبته في الإنتقال إلى نادي أرسنال هذا الصيف بعدما قرر الرحيل من فريقه.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، خبرا تؤكد فيها أن محرز قرر الإنضمام إلى نادي "المدفعجية" هذا الصيف، بسبب رغبته في العمل مع المدرب الفرنسي أرسن فينغر لإيمانه الكبير به وبقدرته في تطوير امكاناته تحت قيادته، ولن ترضى إدارة ليستر سيتي التخلي عن لاعبها الجزائري بأقل من 50 مليون أورو، وهو ما قد يشكل عائقا أمام انضمامه إلى أرسنال، وكان محرز قد طالب إدارة فريقه بتخفيض مطالبهم المالية لتسهيل مهمة انتقاله هذا الصيف.

ولايزال مستقبل محرز غامضا إلى حد الآن، فرغم إبداء عدة أندية أوروبية كبيرة اهتمامها به إلا أنها لم تتقدم بعروض رسمية إلى ليستر سيتي على غرار برشلونة، تشيلسي، جوفنتوس وليفربول.

 

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