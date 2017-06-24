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ولد علي.. سنفصل المحكمة الرياضية الجزائرية عن اللجنة الأولمبية

نشر يوم 2017/06/24 251 0 سميرة.ل ولد علي.. سنفصل المحكمة الرياضية الجزائرية عن اللجنة الأولمبية
أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي انه سيعمل على فصل المحكمة الرياضية الجزائرية عن اللجنة الاولمبية الجزائرية

واستغرب الهادي ولد علي من تبعية المحكمة الرياضية الجزائرية للجنة الاولمبية واعتبر ذلك غير منطقي، حيث انتقد الوزير قرار المحكمة الدولية خلال جولة تفقدية قام بها أمس الجمعة، للقاعات التي ستحتضن مونديال كرة اليد لأقل من 21 سنة والذي ستحتضنه الجزائر شهر جويلية المقبل، وقال سأعمل جاهدا في الأيام القادمة على جعل المحكمة الرياضية الجزائرية هيئة مستقلة عن اللجنة الأولمبية لأن هذا الأمر غير معقول"، وأضاف: "مثلا المحكمة الدولية الرياضية العالمية لاتخضع للجنة الأولمبية الدولية لأنها هيئة مستقلة وهذا ما نود تطبيقه في الجزائر".

 

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