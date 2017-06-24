بلخيثر يتوج كأفضل لاعب في النادي الإفريقي لموسم 2016-2017

واستلم مختار بلخيثر جائزة أحسن لاعب في النادي الإفريقي التونسي للموسم المنقضي، خلال حفل نظمته رابطة أحباب النادي الإفريقي، وتصدره بلخيثر الإستفتاء المنظم من طرف ذات الرابطة، بحصوله على 475 صوت، مبتعدا بفارق كبير عن زميليه في الفريق ومنافسيه على اللقب، صابر خليفة وفخر الدين الجزيري، اللذين حصلا على 201 و185 من الأصوات على التوالي، ويأتي هذا اللقب الفردي لبلخيثر، بعد نجاحه ومواطنه إبراهيم شنيحي، الأسبوع الماضي، في إحراز أول لقب في مسيرتهما الكروية، حيث حققا لقب كأس تونس 2017 رفقة فريقهما النادي الإفريقي.

إختيار مختار بلخيثر لم يكن اعتباطيا، وإنما نتيجة أرقام تمكن من تحقيقها هذا الأخير خلال موسمه الأول مع النادي الإفريقي التونسي بعد انضمامه إليه قادما من مولودية العلمة "الرابطة الثانية الجزائرية"، ونشر النادي احصائيات بلخيثر بالأرقام في موسمه الأول في البطولة التونسية.