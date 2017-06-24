الهلال والشباب السعوديان مهتمان بمبولحي

وجاء اهتمام الهلال السعودي بحارس الخضر مبولحي، بعدما رفع الإتحاد السعودي لكرة القدم عدد الأجانب بالمسابقة المحلية إلى 6 لاعبين، من بينهم حارس مرمى، وهو المنصب الذي كان ممنوعا على الأجانب في الدوري السعودي في المواسم الماضية، حسب ما ذكره موقع "إرم" السعودي، ووفقا لنفس المصدر فإن إدارة نادي الهلال بقيادة الرئيس نواف بن سعد وضعت مبولحي كخيار ثاني للفريق، في حال فشلهم في التعاقد مع الحارس العماني علي الحبسي، الناشط في فريق ريدينغ الإنجليزي.

وإلى جانب الهلال السعودي، دخل نادي الشباب على الخط، مبديا اهتمامه هو الآخر بخدمات الحارس الجزائري، لتزداد فرص انتقاله الموسم المقبل إلى أحد أندية الدوري السعودي، خاصة وأن حارس الخضر معروف عليه تنقله الكبير من بطولة لأخرى بحثا عن فريق يمنحه مشاركة أساسية طيلة الموسم، وهو الأمر الذي لم يجده حتى اللآن في ناديه الحالي رين الفرنسي، ماقد يدفع مبولحي للتفكير جديا في تغيير الأجواء من جديد وهذه المرة نحوى الخليج العربي.