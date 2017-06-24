ولد علي يرد على بيراف ويوجه رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية

وقال ولد علي خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس الجمعة بالمركب الأولمبي محمد بوضياف خلال الجولة التفقدية التي قام بها للقاعات الرياضية التي ستحتضن بطولة العالم لكرة اليد لأقل من 21 سنة: "أغتم هذه الفرصة لكي أؤكد للجميع أننا لم نمارس أي ضغط على أية جهة معينة كما تم تداوله في الأيام القليلة الماضية، رؤساء الإتحاديات الرياضية الوطنية تم انتخابهم بكل شفافية وديموقراطية، ولكن للأسف بعض الأشخاص اتهمونا بالضغط وهذا أمر مؤسف يمس نزاهتهم".

وكان مصطفى بيراف قد وجه اتهاما الى وزير الشباب والرياضة بطريقة غير مباشرة، عندما أكد ان رؤساء 36 اتحادية مورس عليهم ضغط كبير للطعن في شرعية الانتخابات وهذا دون ذكر الجهة التي مارست عليهم هذه الضغوطات، وهذا خلال سهرة في ليلة 27 من شهر رمضان، جمع فيها بيراف كل الاتحاديات الجزائرية حتى 36 المتردة عليه.

وفي المقابل عبر وزير الشباب والرياضة، عن احترامه الكبير للجنة الأولمبية الدولية والهيئات الدولية المسيرة للإتحاديات الجزائرية ووجه رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية قائلا: "الجزائر تحترم كثيرا اللجنة الاولمبية الدولية والهيئات الدولية، لأننا دولة تطبق القانون ولاسيما الميثاق الدولي ومبادئ الحكم الراشد، وأود أن تأخذ اللجنة الأولمبية الدولية رسالة الإتحاديات بعين الإعتبار ويتم الإصغاء إليها، من أجل فرض الشرعية في الرياضة الجزائرية".