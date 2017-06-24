نجم روما ناينغولان يهنئ المسلمين بعيد الفطر

ونشر لاعب وسط روما ناينغولان، تغريدة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، جاء فيها: " إلى كل أصدقائى المسلمين والمتابعين حول العالم، أتمنى أن تستمتعوا بيومكم الأخير فى شهر رمضان المبارك، وعيد مبارك"، وبهذا يكون رادجا ناينغولان أول اللاعبين المهنئين للمسلمين بمناسبة عيد الفطر رغم أنه كاثوليكي.

ويتواجد الدولي البلجيكي محل أطماع العديد من الأندية على غرار مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يصر مدربه مورينيو على التعاقد مع نجم رما هذا الصيف، في ظل تأكيد المدير الرياضي ليروما مونشي اقتراب اللاعب من تجديد عقده مع روما حتى 2021 براتب سنوي يصل إلى 5 مليون يورو .