توقيف 25 مناصرا خلال عملية بيع تذاكر لقاء مولودية الجزائر أمام وفاق سطيف

وحسب معلومات يحوز عليها موقع "النهار أون لاين"، فإن 8 مناصرين من بين 25 مناصرا اوقفتهم عناصر الأمن الوطني كان بسبب بيع التذاكر في السوق السوداء، وهذا خلال عملية بيع التذاكر الخاصة بمواجهة مولودية الجزائر ووفاق سطيف التي ستلعب اليوم بملعب عمر حمادي بولوغين برسم الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية، حيث شهدت أمس عملية بيع التذاكر عبر أكشاك ملعب 5 جويلية فوضى كبيرة بسبب سوء التنظيم والعدد الكبير من أنصار "العميد" الذين قضوا ليلة الخميس إلى الجمعة أمام الملعب واصطفوا منذ الساعات الأولى لصباح أمس أمام الأكشاك في طوابير طويلة، كما شهدت أيضا عدة مناوشات بين الانصار وهو ما دفع بعناصر الأمن إلى التدخل.