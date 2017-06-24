روما وسان بترسبورغ ينافسان نابولي على ضم آدم وناس

وأوضحت صحيفة " ليكيب''، اليوم السبت، أن مهاجم نادي بوردو آدم وناس البالغ من العمر 20 ستعرف على فريقه المستقبلي خلال الأسبوع القادم.

وكان نادي نابولي قد تقدم بعرض قيمته 6 ملايين أورو مع علاوة مالية لإدارة فريق بوردو، لكن هذه الأخيرة تطالب قيمة 8 ملايين أورو للتخلي عن خدمات لاعبها الذي يمتد عقده إلى غاية 2021.

وبرز وناس موسم 2015-2016 أين تحصل على عرض قيمته 15 مليون أورو، ولكن في الموسم المنقضي لم يلعب كثيرا حيث اكتفى بـ 1215 دقيقة في البطولة الأولى الفرنسية.

وتم استدعاء آدم وناس في المنتخب الوطني لأول مرة في 19 أكتوبر 2016 لحساب لقاء ''الخضر'' أمام نيجيريا بأيو، في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2018، ولكنه لم يسجل حضوره بسبب الاصابة.