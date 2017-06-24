أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

البرتغال والمكسيك في نصف النهائي بعد فوزهما على نيوزيلندا وروسيا

نشر يوم 2017/06/24 2557 0 ياسين مبروكي البرتغال والمكسيك في نصف النهائي بعد فوزهما على نيوزيلندا وروسيا
حجز منتخبا البرتغال والمكسيك مقعديهما في الدور نصف النهائي، ببطولة كأس القارات إثر فوزهما اليوم على نيوزيلندا وروسيا، البلد المضيف على الترتيب في ختام دور المجموعات بالمجموعة الأولى.

وعلى ملعب سان بطرسبورغ لم يجد منتخب البرتغال، أي معاناة في إمطار شباك نيوزيلندا برباعية نظيفة، وفي المباراة الأخرى التي احتضنها ملعب “كازان أرينا” قبلت المكسيك الطاولة على روسيا بعدما كانت متأخره بهدف لتفوز بهدفين لواحد.

وبهاتين النتيجتين، يرفع المنتخبان رصيدهما من النقاط لـ7 لتؤول صدارة المجموعة للبرتغال بفارق الأهداف أمام المكسيك، فيما تحتل روسيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتقبع نيوزيلندا في قاع الترتيب دون نقاط ويودعان البطولة.

وستنتظر البرتغال والمكسيك طرفا المجموعة الثانية، حيث تحتل تشيلي وألمانيا صدارة المجموعة حاليا على الترتيب بأربع نقاط، في نصف النهائي.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا