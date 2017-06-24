البرتغال والمكسيك في نصف النهائي بعد فوزهما على نيوزيلندا وروسيا

وعلى ملعب سان بطرسبورغ لم يجد منتخب البرتغال، أي معاناة في إمطار شباك نيوزيلندا برباعية نظيفة، وفي المباراة الأخرى التي احتضنها ملعب “كازان أرينا” قبلت المكسيك الطاولة على روسيا بعدما كانت متأخره بهدف لتفوز بهدفين لواحد.

وبهاتين النتيجتين، يرفع المنتخبان رصيدهما من النقاط لـ7 لتؤول صدارة المجموعة للبرتغال بفارق الأهداف أمام المكسيك، فيما تحتل روسيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتقبع نيوزيلندا في قاع الترتيب دون نقاط ويودعان البطولة.

وستنتظر البرتغال والمكسيك طرفا المجموعة الثانية، حيث تحتل تشيلي وألمانيا صدارة المجموعة حاليا على الترتيب بأربع نقاط، في نصف النهائي.